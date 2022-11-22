Спорт

Андрей Сидоров: Спортсмены страдают из-за невозможности участия в международных соревнованиях

Спортсмены страдают из-за невозможности участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров на пресс-конференции 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Несмотря на эти ограничения, спортсмены продолжают принимать участие во всероссийских соревнованиях, а также в международных соревнованиях с участием стран СНГ и Белоруссии, отметил он.

Директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов добавил, что сейчас начали проводить спартакиады высокого уровня, позволяя спортсменам оставаться в форме. Однако, по его словам, «каждый спортсмен стремиться быть чемпионом страны, Европы, мира и, в конечном результате, Олимпийским».

«Печально, что столкнулись с несправедливостью, спорт не имеет отношения к мировым проблемам, и санкции выбивают из строя. Многие спортсмены, профессионалы опускают руки и уходят. Тем не менее, чтобы не терять хватку, нужны спартакиады, необходимо участие, чтобы, когда санкции прекратятся, наша сборная не отстала от мирового уровня», - прокомментировал Артур Акавов.