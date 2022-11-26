Спорт

Российский футбольный союз обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

В пятницу президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что Азиатская конфедерация футбола является менее привлекательной для России со спортивной и финансовой точки зрения, чем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия - это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Мы рассмотрим вопрос об Азии, я не уверен, что мы его примем, но вопрос требует обсуждения. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», - приводит цитату Александра Дюкова РИА Новости.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.