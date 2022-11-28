Спорт

Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF состоится 3 декабря

Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF состоится 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УСК «Олимп».

Фото: УСК «Олимп»

Соревнования пройдут в деревне Борисовичи по адресу: улица Балтийская, 3 на трех площадках в следующих дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

Более трехсот участников из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Московской областей выйдут на татами, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Для псковских спортсменов данный турнир будет являться отбором на Чемпионат и Первенство Псковской области, который продут уже 10 декабря.