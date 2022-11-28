Спорт

Почти 50% молодых россиян стали уделять больше времени спорту

Уделять больше внимания спорту стали молодые россияне в возрасте 18-24 и 25-34 лет (44-49% соответственно) в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди них граждане с неполным средним образованием (42%), оценивающие свое материальное положение как хорошее (41%), жители населенных пунктов численностью населения 500-950 тыс. человек (47%), проживающие в Северо-Кавказском округе (45%) и активные потребители интернета (45%).

Женщины в два раза чаще мужчин говорят о том, что стали чаще в этом году обращаться к врачам (35% против 18%), процент выше также среди россиян старше 60 лет (33%), жителей Сибирского федерального округа (35%), активных телезрителей (36%) и тех, кто не пользуется интернетом и телевидением (38%).

Употребление алкоголя не стало более распространенной привычкой у большинства жителей страны. 56% отметили, что в этом году не стали употреблять его чаще. Для трети россиян употребление алкоголя оказалось неактуальным, то есть они и раньше не употребляли его. Преимущественно это женщины (41% vs. 30% среди мужчин), люди старше 60 лет (53%), с неполным средним образованием (42%), жители небольших населенных пунктов численностью населения до 100 тыс. человек (39%), сел (41%), проживающие в Северо-Кавказском округе (44%) и активные телезрители (48%).

Признались, что в этом году стали чаще употреблять алкоголь, 8% россиян. В большей степени это характерно для мужчин (12%, что в 3 раза выше в сравнении с женщинами — 4%), 18-24-летних (18%), россиян со средним образованием (15%), оценивающих свое материальное положение как плохое (13%), активных пользователей интернета (14%) и жителей Дальневосточного федерального округа (13%).