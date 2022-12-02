Спорт

Турнир по хоккею на кубок губернатора Псковской области стартует 2 декабря

Турнир по хоккею на кубок губернатора Псковской области, приуроченный ко Всероссийскому дню хоккея, начнется в Пскове сегодня, 2 декабря. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

В мероприятии примут участие пять команд: «Х-ТЭК» и «Сборная СПбХЛ» из Санкт-Петербурга, «Щит» из Минска, «Торнадо» (Псков) и «Беркут» из Палкинского района.

«Всех, кто любит хоккей, приглашаем. В первую очередь, это, конечно, делается для наших подростков. В этот раз к нам приезжают белорусы, это тоже для нас большое событие. Будем болеть за наших», – рассказал председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

Турнир пройдет с 2 по 4 декабря в Ледовом дворце (Псков, улица Балтийская, 11). Первая игра состоится между командами «Беркут» и «Щит» в 16.00. С 17:45 – торжественное открытие турнира.

Вход свободный.