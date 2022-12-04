Вечернюю лыжную гонку организуют в Великих Луках накануне Нового года

Открытое первенство города Великие Луки по лыжным гонкам, посвящённое памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Багина, состоится 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.
«Новогодняя вечерняя гонка» пройдёт в Центре подготовки велосипедистов на улице Фурманова, 83 в Великих Луках. Начало соревнований в 18.00.
Соревнования личные. Стиль передвижения свободный.
Подробнее о соревнованиях можно узнать по ссылке.