Спорт

Шесть псковских спортсменов стали победителями и призёрами на Всероссийских соревнованиях по ММА

Шесть псковских спортсменов стали победителями и призёрами на Всероссийских соревнованиях по СБЕ (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

В минувшие выходные в Великих Луках прошли Всероссийские соревнования по СБЕ (ММА) среди студентов вузов России.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 вузов страны: Якутии, Тывы, Москвы, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Краснодарского края, Челябинска, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук.

Результаты соревнований. Весовая категория 52,2 кг:

1 место – Оттук Сегбелдей (Тыва);

2 место – Иван Веретенников (Великие Луки);

3 место – Семён Яковлев (Якутск);

Весовая категория 56,7 кг:

1 место – Алексей Самсонов (Москва);

Весовая категория 61,2 кг:

1 место – Илья Степанов (Великие Луки);

2 место – Игорь Самсонов (Москва);

Весовая категория 65,8 кг:

1 место – Василий Сергеев (Якутск);

2 место – Магомедрасул Сурхаев ( республика Дагестан);

3 место – Адам Алиев (Кабардино-Балкарская Республика);

Весовая категория 70,3 кг:

1 место – Иван Лисогоров (Краснодар);

2 место – Ризван Саламов (республика Дагестан);

3 место – Сорбон Наджафов (Москва);

Весовая категория 77,1 кг:

1 место – Игорь Глазов (Пенза);

2 место –Саид Залов (республика Дагестан);

Андрей Дмитриев (г. Псков);

Весовая категория 83,9 кг:

1 место – Сергей Бодряков (Челябинск);

2 место – Дмитрий Рогов (Великие Луки);

3 место – Артур Бариев (Москва);

Весовая категория 93 кг:

1 место – Евгений Котов (Великие Луки);

2 место – Мухаммед Заманов (Великие Луки);

Весовая категория 120,2 кг:

1 место – Иван Соколов (Санкт-Петербург);

По результатам командного зачета :

1 место – ВЛГАФК ;

2 место – Московский политехнический университет;

3 место – ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова»;

Тренерский состав Псковской области: Андрей Ткаченко, Павел Ершов, Андрей Тимофеев, Руслан Мурадалиев,

Хизри Юсупов.