Шесть псковских спортсменов стали победителями и призёрами на Всероссийских соревнованиях по ММА

Шесть псковских спортсменов стали победителями и призёрами на Всероссийских соревнованиях по СБЕ (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.
В минувшие выходные в Великих Луках прошли Всероссийские соревнования по СБЕ (ММА) среди студентов вузов России.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 вузов страны: Якутии, Тывы, Москвы, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Краснодарского края, Челябинска, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук.
Результаты соревнований. Весовая категория 52,2 кг:
Весовая категория 56,7 кг:
Весовая категория 61,2 кг:
Весовая категория 65,8 кг:
Весовая категория 70,3 кг:
Весовая категория 77,1 кг:
Андрей Дмитриев (г. Псков);
Весовая категория 83,9 кг:
Весовая категория 93 кг:
Весовая категория 120,2 кг:
По результатам командного зачета :
Тренерский состав Псковской области: Андрей Ткаченко, Павел Ершов, Андрей Тимофеев, Руслан Мурадалиев,
Хизри Юсупов.