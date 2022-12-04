Спорт

Особенные дети Центра педагогики сыграли в бочче с депутатами областного Собрания

С воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения сыграли в бочче Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян, Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Депутаты областного Собрания откликнулись на приглашение директора образовательного учреждения Андрея Царёва. Мероприятие прошло в рамках декады людей с ограниченными возможностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Бочче – одна из игр, которая входит в число паралимпийских видов спорта. Поддержать ребят, пообщаться с ними в игре нас пригласил Андрей Царёв. В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения воспитываются, социализируются дети с особенностями развития, но, честно говоря, игра оставила у всех совсем другие, светлые впечатления – не было ощущения, что мы находимся социально особенном учреждении. Мы общались с детьми, а в игре все равны», - поделился вице-спикер Игорь Дитрих, организатор посещения центра.

Такое общение, по словам Андрея Царёва, становится настоящим событием для воспитанников центра. Чем больше новых, разных лиц, тем лучше проходит их социализация, тем больше впечатлений.

Алексей Севастьянов обратил внимание, как быстро дети идут на контакт, насколько они искренние и открытые. «Проходит пару минут, и ведут себя так, будто мы сто лет знакомы! Команды были смешанные, а это всегда объединяет и становится основой для общения. Видно, что ребята хорошо знают эту игру, и каждый бросок, каждое движение рождает потрясающую энергетику!» - поделился Алексей Севастьянов.

Депутат обратил внимание, насколько иначе видят мир особенные дети. «Не просто так их называют солнечными. Мы видели их картины – они рисуют такими тёплыми, душевными красками, словно с какой-то другой цивилизацией начинаешь общаться. Но именно общаться – не жалеть, не сожалеть. Андрей Царёв молодец: в таких играх главное – получившееся общение. А детям оно очень надо, они впитывают его мгновенно», - уверен Алексей Севастьянов.

«Слава богу, что такие люди есть у нас, это очень сложная работа, - согласился с коллегой Андрей Козлов. - Создать систему – это одно, а важно ведь ещё подобрать команду, которая всё это воплотит. Лечит не только методика, лечат люди». Депутат отметил, что настолько искренние эмоции и у детей, и у взрослых не так часто можно увидеть в обычной жизни. И многие вещи, которые воспитанники центра делают своими руками – открытки, рисунки, действительно, впечатляют.

«Супер впечатления! – поделился Виктор Остренко. - Что мне больше всего понравилось? Все играли на равных, игра никому не даёт преимуществ – взрослым и маленьким, тем, у кого есть особенности, и совершенно обычным людям. Неважно, сколько тебе лет, какие у тебя способности, игра делает нас равными участниками. Главное, какие эмоции получают все участники – и это ничем не заменить!»

Игорь Дитрих отметил, как поддерживали детей в игре взрослые. «Мы видели глаза воспитателей, учителей – сколько в их глазах любви и терпения! Понятно, что в меру своих первоначальных возможностей у детей разные уровни обучения. Но игра всех увлекла!» - добавил вице-спикер Собрания депутатов.

Бочче – спортивная игра на точность, может проводиться между двумя людьми или двумя командами. Каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь попасть как можно ближе к цели – ближе, чем удаётся сопернику. Правила схожи с игрой в боулинг или кёрлингом. Бочче впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года, в России начала развиваться с 2009 года. Является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника.