Спорт

Всемирный день футбола отмечают 10 декабря

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается всемирный день футбола. Международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму, пишет calend.ru.

Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в VIII веке.

В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее соответственно — применяя всевозможные приемы боевых искусств.

Но со временем игра стала приобретать цивилизованные формы, особенно в Англии. Где в начале XIX века футбол стал культивироваться в привилегированных учебных заведениях, как полезное занятие для молодых людей. Это изменило не только отношение к игре, но и саму игру, которая все более набирала популярность.

В 1904 году была основана Международная федерация футбола (ФИФА), которая в настоящее время превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба.

Напомним, сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Катаре. Вчера сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Бразилии, а сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов в серии пенальти.

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Сегодня в 18:00 на стадионе встретятся сборная Марокко и Португалии, в 22:00 - сборная Англии и Франции.