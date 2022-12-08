Спорт

Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал о перспективе легионеров в РПЛ

В совместном заявлении Министерства Спорта и Российского футбольного союза прозвучало намерение сократить в новом сезоне лимиты на легионеров в высшей футбольной лиге России. В настоящее время клубы могут выпускать на поле во время игры одновременно не более 8 спортсменов-иностранцев.

Корреспондент спортивного сайта «Впрогнозе» встретился с Андреем Созиным для беседы о предстоящих изменениях на количество иностранных футболистов в составах клубов РПЛ.

«Неважно количество легионеров, важно качество. Необходимо обращать внимание на уровень футболистов, подходить к каждому легионеру индивидуально. Например, кому мешает Бикфалви в "Урале"? Да, иностранец, но недорогой и лидер команды. Кому мешает Марин в «Оренбурге»? Это ведущие игроки, которые делают результат. На них равняется молодежь команд.

Но в РПЛ есть легионеры, которые практически не играют. Гайч или Фукс из ЦСКА просто занимают чье-то место.

Подойти к вопросу легионеров с точки зрения количества – просто топорная работа. Если это хорошие качественные футболисты, то пусть их будет сколько угодно. Лишь бы они показывали результат и на них ходили зрители. Всё зависит от квалификации селекционной службы. У неё должны быть знания и вкус. Такие, как были у Владимира Салькова в ЦСКА. При нём в команде появились Карвальо, Жо, Красич, Вагнер. Они вели команду к победам и помогали воспитывать отечественных футболистов. Рядом с ними выросли Жирков, братья Березуцкие», – поделился мыслями Созин.

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