Спорт

Сборная Марокко победила Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Тумама», завершилась со счетом 1:0 в пользу марокканцев. Мяч на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несери. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку удалили нападающего сборной Марокко Валида Шеддиру, пишет РИА Новости.

Для португальского нападающего Криштиану Роналду, вышедшего на замену на 51-й минуте, этот матч стал 196-м за сборную. Он повторил рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству встреч за национальные команды.

На 56-й минуте матча капитан сборной Марокко Ромен Саисс сел на газон и показал, что не может продолжать игру из-за травмы левой ноги. К защитнику вышла медицинская бригада, которая унесла его с поля на носилках.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось выйти в полуфинал турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал. Помимо сборной Марокко этой стадии достигали команды Камеруна в 1990-м году, Сенегала в 2002-м и Ганы в 2010-м.

В полуфинале, который пройдет в среду, сборная Марокко сыграет против победителя матча между Англией и Францией. Эти две европейские команды встретятся сегодня.