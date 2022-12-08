Спорт

Помощник президента высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением о переходе Российского футбольного союза (РФС), а также других российских спортивных федераций в систему соревнований под эгидой Азии, а не Европы.

«Не только РФС, об этом думают все федерации, чтобы отобраться на международные соревнования через Азию. Мир меняется. Важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях. А отбираться через Азию или Европу... На мой взгляд, для спортсмена все равно — ему важно показать результат», — передает слова Левитина «Спорт-Экспресс».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022. Как отмечает «Лента.Ру», осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.