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Спорт

Новые звёзды Национальной женской футбольной лиги США. Прогнозы на 2023 год

12.12.2022 15:54|ПсковКомментариев: 0

Женский футбол официально существует с 1970 года и набирает популярность во всём мире. Этот командный вид спорта для женщин начал популяризироваться с 1920 года в Англии и собирал целые стадионы, но вскоре был запрещён местной ассоциацией футбола. В 1971 году запрет отменили. Сегодня женские команды существуют во многих странах мира. Одними из перспективных как на национальном, так и на мировом уровне, являются команды США.

 

София Смит — самый молодой игрок «Портленд Торнс»

София Смит была названа самым ценным игроком Национальной женской футбольной лиги в декабре 2022 года. И уже на следующий день она привела «Портленд Торнс» к третьему чемпионскому титулу. Смит забила в этом сезоне 15 голов. Букмекеры выделяют «Портленд» во многом из-за Смит. Кстати, практически все букмекеры, перечисленные Legalbet.kz, принимают ставки на женский футбол.

Смит собирается сыграть на своём первом чемпионате мира следующим летом. Её постоянно хвалил тренер женской сборной США Влатко Андоновски.

Адрианна Франч

У неё был впечатляющий сезон NWSL для Kansas City, Франч помогла своей команде выйти на чемпионский матч в начале декабря. Она пропустила два гола от «Портланд Торнс» со счётом 2:0, но также сделала 15 сейвов во время плей-офф.

Франч является двукратным вратарём года NWSL и заняла второе место в 2022 году после Кайлен Шеридан из Wave.

Кристал Данн

Кристал Данн должна быть в списке лучших после её игры в этом сезоне. Данн, родившая сына Марселя в мае, забила победный гол в добавленное время, что отправило её команду в чемпионскую игру со счётом 2:1.

Данн начала тренироваться через два месяца после появления Марселя и вернулась к тренировкам со сборной в сентябре перед двумя товарищескими матчами против Нигерии. Она не играла в них, но вышла на поле в октябрьских матчах USWNT против Англии и Испании. Данн постепенно увеличивает количество матчей, и нет причин думать, что она не вернётся в отличную форму следующим летом.

Наоми Гирма

Наоми Гирма, которая была выбрана на драфте NWSL под номером 1 из Стэнфорда, стала одним из лучших защитников лиги. Она была названа новичком года NWSL и защитником года. Все эти факты указывают на то, что Наоми станет основным защитником USWNT на долгие годы вперёд.

Гирма — это сила в тылу, которая удерживает мяч, выигрывает бои в оборонительной трети поля и подключается к атаке. Она заработала место в списке USWNT на чемпионате CONCACAF W Championship и сыграла в четырёх матчах.

Сэм Коффи

Сэм Коффи — опорная полузащитница, которая хорошо зарекомендовала себя в составе «Портленд Торнс». Но она новичок, что ещё более впечатляет, учитывая, что в колледже в Пенсильвании спортсменка чаще играла на позиции атакующего полузащитника.

У неё исключительный сезон, летом она заработала свой первый вызов в USWNT. Коффи дебютировала в USWNT в сентябре против Нигерии и сыграла в обоих матчах против Англии и Испании. Кандидат в номинации «Новичок года», она произвела впечатление на тренера женской сборной США Андоновски.

«По моему мнению, она кандидат на звание MVP, — сказал Андоновски ранее в этом году, прежде чем награда была вручена Смит. — Сэм оказывает большое влияние и иногда диктует действия команде, что невероятно для новичка».

София Уэрта

Уэрта — основной игрок задней линии Reign, которая пропустила наименьшее количество голов среди всех команд в этом сезоне. Она не только сила в обороне, но и опытный кроссер с атакующим мышлением. У неё на счету четыре голевые передачи, что стало одним из лучших результатов в лиге.

Уэрта помогла OL Reign выиграть NWSL Shield, который присуждается клубу с лучшим результатом в конце сезона. Первоначально она играла за сборную Мексики, но позднее перешла в команду США.

Источник: legalbet.kz

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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