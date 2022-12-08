Новые звёзды Национальной женской футбольной лиги США. Прогнозы на 2023 год

Женский футбол официально существует с 1970 года и набирает популярность во всём мире. Этот командный вид спорта для женщин начал популяризироваться с 1920 года в Англии и собирал целые стадионы, но вскоре был запрещён местной ассоциацией футбола. В 1971 году запрет отменили. Сегодня женские команды существуют во многих странах мира. Одними из перспективных как на национальном, так и на мировом уровне, являются команды США.
София Смит была названа самым ценным игроком Национальной женской футбольной лиги в декабре 2022 года. И уже на следующий день она привела «Портленд Торнс» к третьему чемпионскому титулу. Смит забила в этом сезоне 15 голов. Букмекеры выделяют «Портленд» во многом из-за Смит. Кстати, практически все букмекеры, перечисленные Legalbet.kz, принимают ставки на женский футбол.
Смит собирается сыграть на своём первом чемпионате мира следующим летом. Её постоянно хвалил тренер женской сборной США Влатко Андоновски.
У неё был впечатляющий сезон NWSL для Kansas City, Франч помогла своей команде выйти на чемпионский матч в начале декабря. Она пропустила два гола от «Портланд Торнс» со счётом 2:0, но также сделала 15 сейвов во время плей-офф.
Франч является двукратным вратарём года NWSL и заняла второе место в 2022 году после Кайлен Шеридан из Wave.
Кристал Данн должна быть в списке лучших после её игры в этом сезоне. Данн, родившая сына Марселя в мае, забила победный гол в добавленное время, что отправило её команду в чемпионскую игру со счётом 2:1.
Данн начала тренироваться через два месяца после появления Марселя и вернулась к тренировкам со сборной в сентябре перед двумя товарищескими матчами против Нигерии. Она не играла в них, но вышла на поле в октябрьских матчах USWNT против Англии и Испании. Данн постепенно увеличивает количество матчей, и нет причин думать, что она не вернётся в отличную форму следующим летом.
Наоми Гирма, которая была выбрана на драфте NWSL под номером 1 из Стэнфорда, стала одним из лучших защитников лиги. Она была названа новичком года NWSL и защитником года. Все эти факты указывают на то, что Наоми станет основным защитником USWNT на долгие годы вперёд.
Гирма — это сила в тылу, которая удерживает мяч, выигрывает бои в оборонительной трети поля и подключается к атаке. Она заработала место в списке USWNT на чемпионате CONCACAF W Championship и сыграла в четырёх матчах.
Сэм Коффи — опорная полузащитница, которая хорошо зарекомендовала себя в составе «Портленд Торнс». Но она новичок, что ещё более впечатляет, учитывая, что в колледже в Пенсильвании спортсменка чаще играла на позиции атакующего полузащитника.
У неё исключительный сезон, летом она заработала свой первый вызов в USWNT. Коффи дебютировала в USWNT в сентябре против Нигерии и сыграла в обоих матчах против Англии и Испании. Кандидат в номинации «Новичок года», она произвела впечатление на тренера женской сборной США Андоновски.
«По моему мнению, она кандидат на звание MVP, — сказал Андоновски ранее в этом году, прежде чем награда была вручена Смит. — Сэм оказывает большое влияние и иногда диктует действия команде, что невероятно для новичка».
Уэрта — основной игрок задней линии Reign, которая пропустила наименьшее количество голов среди всех команд в этом сезоне. Она не только сила в обороне, но и опытный кроссер с атакующим мышлением. У неё на счету четыре голевые передачи, что стало одним из лучших результатов в лиге.
Уэрта помогла OL Reign выиграть NWSL Shield, который присуждается клубу с лучшим результатом в конце сезона. Первоначально она играла за сборную Мексики, но позднее перешла в команду США.
Источник: legalbet.kz