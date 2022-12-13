Спорт

Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила в рейтингах спортсменов из России и Белоруссии.

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Однако принято решение, что любой боец, который высказывается за СВО или участвует в ней, будет немедленно исключён», — цитирует заявлении организации «RT».

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Руководство WBA 1 марта приняло решение временно исключить российских и белорусских боксёров из рейтинговых списков. Решение будет пересматриваться ежемесячно. При этом действующие чемпионы мира или регионов сохранят свой статус. Также в России не проходили бои под эгидой WBA. Российским и белорусским официальным лицам запрещалось участвовать в соревнованиях.