Спорт

Боец смешанных единоборств Емельяненко проиграл 33-летнему блогеру

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проиграл очередной бой, на этот раз 33-летнему блогеру Святославу Коваленко. Поединок состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Как передает «Московский комсомолец», бой между Емельяненко и Коваленко продлился все три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Коваленко, который серьезно начал заниматься единоборствами около года назад.

Александр Емельяненко не признал себя проигравшим, заявив, что не заслужил поражения.

Ранее он проиграл нокаутом россиянину Вячеславу Дацику, бой продлился 12 секунд.