Новогодний турнир по настольному теннису прошёл в Пскове

Новогодний турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman прошёл в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Участие в соревнованиях приняли 45 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и из Пскова и районов области. Главной целью чемпионата является популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.
«Команда нашего клуба Nordman показала достойный результат. Тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников стал абсолютным чемпионом этого турнира. Он показал мощную и яркую игру, обыграв самых опытных соперников, в том числе чемпиона России среди ветеранов, мастера спорта Сергея Савельева. Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в дальнейших выступлениях и новых спортивных достижений! Всех с наступающими новогодними праздниками!» - написал Юрий Сорокин.
Итоговые результаты турнира оказались следующими.
Мужчины:
1. Вадим Барышников, клуб Nordman (Псков);
2. Сергей Савельев, Санкт-Петербург;
3. Александр Филиппов, Санкт-Петербург;
4. Егор Ананьев, Санкт-Петербург;
5. Матвей Захарин, Санкт-Петербург;
6. Виталий Шудегов, клуб Nordman.
Женщины:
1. Анастасия Яблочкина, Псков;
2. Анастасия Ильина, Печоры;
3. Анастасия Агеева, Печоры.
Парный разряд:
1. Вадим Барышников и Матвей Захарин, Псков, Санкт-Петербург;
2. Александр Филиппов и Егор Ананьев, Санкт-Петербург;
3. Сергей Савельев и Егор Савельев, Санкт-Петербург.