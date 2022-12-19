Спорт

Новогодний турнир по настольному теннису прошёл в Пскове

Новогодний турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman прошёл в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Участие в соревнованиях приняли 45 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и из Пскова и районов области. Главной целью чемпионата является популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.

«Команда нашего клуба Nordman показала достойный результат. Тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников стал абсолютным чемпионом этого турнира. Он показал мощную и яркую игру, обыграв самых опытных соперников, в том числе чемпиона России среди ветеранов, мастера спорта Сергея Савельева. Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в дальнейших выступлениях и новых спортивных достижений! Всех с наступающими новогодними праздниками!» - написал Юрий Сорокин.

Итоговые результаты турнира оказались следующими.

Мужчины:

1. Вадим Барышников, клуб Nordman (Псков);

2. Сергей Савельев, Санкт-Петербург;

3. Александр Филиппов, Санкт-Петербург;

4. Егор Ананьев, Санкт-Петербург;

5. Матвей Захарин, Санкт-Петербург;

6. Виталий Шудегов, клуб Nordman.

Женщины:

1. Анастасия Яблочкина, Псков;

2. Анастасия Ильина, Печоры;

3. Анастасия Агеева, Печоры.

Парный разряд:

1. Вадим Барышников и Матвей Захарин, Псков, Санкт-Петербург;

2. Александр Филиппов и Егор Ананьев, Санкт-Петербург;

3. Сергей Савельев и Егор Савельев, Санкт-Петербург.