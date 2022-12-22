Псковские приставы одержали победу в межведомственном турнире по настольному теннису

Межведомственный турнир по настольному теннису состоялся 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Первоначально был проведён турнир по настольному теннису внутри отделения, а затем межведомственный, в котором приняли участие основные партнёры: управление федерального казначейства по Псковской области и управление федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.
В результате победу одержал сотрудник УФССП по Псковской области Игорь Домрачев, на втором месте сотрудник УФК по Псковской области Игорь Капитонов, на третьем - руководитель УФК по Псковской области Дмитрий Губин.
Организатором турнира выступило отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления центрального банка Российской Федерации, который каждый год проводит подобный турнир, так как настольный теннис «позволяет поддерживать физическую форму и способствует хорошему настроению».