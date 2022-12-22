Спорт

Псковичи привезли медали с соревнований в Тихвине

Псковичи привезли медали с соревнований в Тихвине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Самбисты псковской спортивной школы «Мастер» приняли участие в турнире по самбо в Тихвине Ленинградской области. Соревнования посвящены памяти освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Под руководством тренера Елены Ивановой спортсмены получили семь медалей. Так, обладателями серебряных наград стали Захар Кудрявцев, Денис Васильев, Кирилл Галиновский, Мирон Кочмарик. Бронзовые медали завоевали Роман Васильев, Даниил Белов и Владислав Радомский.