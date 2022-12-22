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Спорт

Кто из тренеров команд КХЛ может стать безработным в ближайшее время?

27.12.2022 15:59|ПсковКомментариев: 0

Сезон Континентальной хоккейной лиги в разгаре, и уже несколько тренеров потеряли свои посты. Последней жертвой стал знаменитый Олег Знарок, который так и не смог наладить игру «Ак Барса» в этом сезоне. Но есть ещё несколько кандидатур, под которыми откровенно шатаются стулья. Рассмотрим тех, у кого самые большие проблемы в настоящий момент.

 

Если вы постоянно следите за российским хоккеем и хотите лучше разбираться в возможных тренерских рокировках, стоит периодически изучать прогнозы на КХЛ от экспертов. Чем больше точек зрения вы знаете, тем лучше сможете предсказывать исходы игр и кадровые изменения.

Кандидаты на увольнение

Начнём с неожиданной кандидатуры — специалиста, который только недавно занял свой пост. Речь о Юрии Бабенко, исполняющем обязанности главного тренера «Ак Барса». В своё время он пришёл в команду по приглашению Знарка, был его помощником, и логично, что в качестве временщика выбрали именно его.

Но лидеры команды не воспринимают Бабенко как серьёзного тренера, ему недостаёт харизмы и решительности при принятии решений. Он не подходит для клуба такого калибра, и, скорее всего, сейчас подбирается другая кандидатура.

«Северсталь» в глубоком кризисе, и во многом это вина Андрея Разина. Он, что называется, «пересидел» на одном месте — налицо отсутствие свежих идей и усталость, накопившаяся за многие годы. При этом Разин старается отвести удар от игроков своим эксцентричным поведением на пресс-конференциях.

Не видно, за счёт чего тренер может изменить ситуацию — команде нужна эмоциональная встряска и другие игровые подходы. Разину тоже не помешает сменить обстановку и бросить себе новый вызов. Тем более что тренеры такого уровня востребованы, и новое место Андрей, скорее всего, найдёт быстро.

«Трактор» перед началом сезона причисляли к фаворитам из-за благополучного финансового положения и сыгранного, качественного состава. Но наибольшее количество потерянных очков в Восточной конференции и хронические неудачи показывают, что команда в глубоком кризисе.

Анвар Гатиятулин откровенно проваливает сезон — кризис тренерских идей длится слишком долго. Противники давно изучили все тактические схемы специалиста и подобрали к ним ключи. Смена помощников ни к чему не привела, и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нужны новые решения и иные подходы.

Не очень хороши дела и у Андрея Скабелки в «Барысе», но винить во всём тренера не стоит. Откровенно слабый состав и проблемы, оставшиеся после прошлого ментора, мешают Андрею наладить системный хоккей, который все привыкли видеть от его команд. В этом случае многое зависит от подписаний — если удастся привлечь сильных исполнителей, то ситуация может измениться.

Источник: legalbet.ru

Теги: #хоккей #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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