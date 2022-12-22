Спорт

Вознаграждение за успехи в спорте закрепят в региональном законодательстве

Законопроект о выплате единовременного денежного вознаграждения из областного бюджета псковским спортсменам, победившим на чемпионатах России, и их тренерам рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Размер выплаты, которая впервые может быть установлена в регионе, варьируется в зависимости от вида спорта: для дисциплин, включённых в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр – 100 тысяч рублей, если чемпионское звание завоёвано в неолимпийском виде спорта – 50 тысяч рублей. Тренеру чемпиона полагается единовременная денежная выплата равная половине вознаграждения спортсмена.

«Поддерживаю инициативу. Но хотелось узнать в части оплаты работы тренеров. Они вкладывают силу, чтобы спортсмены победили. Какие- то надбавки не рассматриваете для тренеров?» – спросил депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ).

«Закон позволяет нам проводить стимулирующие выплаты. Зарплата зависит от параметров областного бюджета. У нас есть 10 спортивных школ, которые находятся в ведении комитета. Лицензии не имеют 7. Как получат, то мы должны будем довести зарплаты тренера-преподавателя», – ответила врио председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

Вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян (ЕР) спросил, кто будет выдавать лицензию на временную образовательную деятельность.

«Мы провели работу с комитетом по образованию», – ответила Елена Чернышова.

«Комитет готов? Знает?» – продолжил Армен Мнацаканян.

Врио председателя отметила, что проблем в получении временных лицензий с 1 января не будет.

Также проект закона предусматривает увеличение единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за высокие достижения в международных соревнованиях, эти выплаты не индексировались с 2009 года. Заранее рассчитать точную сумму бюджетных расходов, которые возникнут в случае увеличения выплат, невозможно – ситуация зависит от перспективы участия псковских спортсменов в соревнованиях и показанных там результатах, говорится в пояснительной записке.