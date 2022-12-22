Спорт

Роналду перешел в «Аль-Наср»

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», сообщается в официальном Twitter команды.

Как сообщает АФП, контракт подписан до июня 2025 года. Футболист будет выступать в команде под седьмым номером, пишет РИА Новости.

«История вершится. Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией себя. Добро пожаловать, Криштиану, в твой новый дом», – сказано в сообщении.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года. По данным СМИ, Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды – чемпионом Англии, по два раза – чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы – 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед».