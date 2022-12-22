Более 200 спортивных разрядов присвоили великолучанам в 2022 году

205 спортивных разрядов присвоили великолучанам в 2022 году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
Как отметил глава города, великолукские спортсмены год за годом приумножают спортивную славу города, завоёвывают медали на различных турнирах и соревнованиях.
В 2022 году великолучанам присвоили 205 спортивных разрядов, из них 31 великолучанин стал кандидатом в мастера спорта.
«Во многом именно благодаря развитию спорта и физической культуры, условия для занятий которыми в городе есть для всех возрастных групп великолучан, в городе снижается смертность и растет показатель средней продолжительности жизни», - подчеркнул Николай Козловский.