Спорт

Чемпионка мира по спортивной аэробике провела мастер-класс для юных псковичей

Чемпионка мира 2021 года по спортивной аэробике Мария Терешина провела мастер-класс для юных спортсменок псковской спортшколы «Бригантина». Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Мастер-класс прошел с 4 по 6 января в спортивном комплексе «Электрон» по приглашению тренера, мастера спорта России, Софии Кустковой.

«Дети познакомились с достижениями знаменитой спортсменки. В течение трёх дней была проведена большая работа по хореографии, выполнению прыжковых элементов и других упражнений согласно рабочей программе. Подобные занятия способствуют повышению мастерства юных спортсменов», - рассказали в спортшколе.

Как напомнили в учреждении, спортивная аэробика - энергичный, красивый вид спорта, сочетающий в себе элементы акробатики и танцев, где гимнасты демонстрируют координацию движений, ловкость, силу и гибкость.