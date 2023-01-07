Спорт

Русский владелец «Борнмута» продал клуб: о деталях сделки и будущем футбольной команды

13 декабря 2022 года в «Борнмуте» официально объявили о продаже команды. Новым собственником стал американец Билл Фоули, который также владеет хоккейным клубом «Вегас Голден Найтс» из Парадайза (штат Невада, США). Сделка привела к тому, что «Борнмут» стал десятым английским клубом с американским владельцем.

Перед паузой, связанной с чемпионатом мира в Катаре, «вишни» занимали 14-е место в АПЛ с отрывом от зоны вылета в 4 очка. Узнать прогнозы на предстоящие матчи АПЛ или просто познакомиться с букмекерским бизнесом можно на сайте Legalbet.tj.

Кратко о клубе

«Борнмут» основан в 1899 году. Основные цвета чёрно-красные. С 1910 года домашним стадионом команды является «Дин-Корт». Сегодня он носит имя «Виталити».

Наибольшее время клуб играл в третьем дивизионе английского футбола, но в сезоне-2015/16 перешёл в Премьер-лигу. В 2019/20 «Борнмут» занял 18-е место и покинул АПЛ. Но сегодня он вновь в высшем дивизионе Англии.

Российский бизнесмен Максим Демин купил акции «Борнмута» в 2011 году. Он заплатил за них 850 000 фунтов стерлингов (1,05 миллиона долларов). В 2019-м Демин приобрёл остальные акции и стал единственным владельцем клуба.

Как прошла сделка

Фоули осенью посетил борнмутский стадион и увидел, как «Борнмут» обыгрывает «Лестер Сити» со счётом 2:1.

Через два месяца Фоули купил контрольный пакет акций клуба. В заявлениях для прессы он обещал привлечь для команды лучшие футбольные умы, направить средства для создания всех условий для игроков, сделать всё возможное для достижения успеха. Главным принципом своей деятельности он назвал непрестанное движение вперёд.

Стало известно, что компания Фоули приобрела более 50,1% акций клуба, а актёр Майкл Б. Джордан и продюсер Налла Саркер стали миноритарными владельцами.

Будущее клуба

Экс-владелец Демин разбогател на нефтехимической промышленности. Также он занимался биржевыми инвестициями. Его не затронули санкции, и он смог совершить выгодную сделку. Демин получил британское гражданство, и в октябре газета The Athletic сообщила, что продажа «Борнмута» сделает его богаче примерно на 130 миллионов долларов.

В своём заявлении Демин поблагодарил игроков команды, руководство, тренеров и болельщиков. Он сказал, что решение расстаться с клубом далось ему тяжело, но он верит в опыт нового владельца, который в первый же сезон владения хоккейной командой привёл её к финалу Кубка Стэнли.

Источник: Legalbet.tj