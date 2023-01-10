Спорт

В восьми видах спорта состязались псковские спортсмены в новогодние выходные

В восьми видах спорта состязались псковские спортсмены в новогодние выходные: волейболе, конном спорте, легкой атлетике, лыжных гонках, спортивной аэробике, фехтовании, мини-футболе и шахматах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В шахматном турнире «Рождественский Псков» первые три места поделили Эвелина Галаханова, Владимир Никитенков и Максим Марин. Среди ветеранов лучшим стал Владимир Полевой, среди женщин - Мария Солдатова, среди юниоров - петербуржец Евгений Ревякин.

В Первенстве города Пскова по мини-футболу приняли участие около 300 ребят 2014, 2013 и 2012 годов рождения. В матче за Суперкубок города победила команда «Интер», обыграв команду «Motor Oil».

В турнире по фехтованию «Рождественские встречи» разыграли 9 комплектов наград среди 48 спортсменов. Мероприятие состоялось на стадионе «Машиностроитель».

Международный турнир по волейболу среди девушек собрал 14 команд из городов Северо-Запада и Республики Беларусь. Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» под руководством Анжелы Цветковой и Ольги Муштуковой заняли вторые места в двух возрастных категориях.