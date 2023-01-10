Спорт

Россияне признали фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева стала спортсменкой года по версии россиян, на втором месте расположился лыжник Александр Большунов, а на третьем - хоккеист Александр Овечкин, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Содержательный ответ на вопрос о спортсменах минувшего года смогли дать треть россиян (31% vs. 75% на предыдущий вопрос о политиках). На первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%). Далее следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%)», - следует из результатов исследования.

Вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях. Пять раз на первом месте был фигурист Евгений Плющенко - в 2006-2007, 2012-2014 годах. В 2018 году на первом месте расположилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, её назвали 11% опрошенных. в 2020 году — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (10%).

Отмечается, что ещё 2% респондентов назвали призеров Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Анну Щербакову и Александру Трусову.