Спорт

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоится в Пскове 28 января

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоится в Пскове 28 января в рамках программы «Добрый лёд». Заявки принимаются до 21 января. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Формат турнира 3х3 на маленькие ворота. В каждой команде по 3 человека. Команды будут разделены на 3 дивизиона:

мальчики (до 14 лет),

девочки (до 14 лет),

семейный (2 взрослых + ребенок или 1 взрослый +2 детей).

Более подробная информация доступна по ссылке или по телефонам: 8921-509-91-66, 8921-218-50-76.

Участие бесплатное. Шлем и клюшка могут выдаваться, коньки нужно брать свои. Заявки принимаются на почту: tatyana.tefi@yandex.ru.