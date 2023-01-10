Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоится в Пскове 28 января в рамках программы «Добрый лёд». Заявки принимаются до 21 января. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».
Формат турнира 3х3 на маленькие ворота. В каждой команде по 3 человека. Команды будут разделены на 3 дивизиона:
Более подробная информация доступна по ссылке или по телефонам: 8921-509-91-66, 8921-218-50-76.
Участие бесплатное. Шлем и клюшка могут выдаваться, коньки нужно брать свои. Заявки принимаются на почту: tatyana.tefi@yandex.ru.