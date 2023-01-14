Спорт

Определены победители II этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

Определены победители Открытого первенства Островского района - II этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили на островской базе «Юность» в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация лыжных гонок Псковской области

Соревнования собрали 129 участников из девяти муниципальных образований.

«Трасса была непростой - плюсовая температура и дождь накануне внесли свои трудности. Всех участников соревнований в столовой центра "Юность" ждали чай и булочки! Соревнования прошли в теплой, дружеской атмосфере», - рассказали в федерации.

Итоговые протоколы соревнований можно увидеть по ссылке.

Уже через неделю запланирован III этап Кубка области - открытое первенство Центра «Олимп» по лыжным гонкам, добавили в федерации.