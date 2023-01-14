Спорт

Шесть великолукских самбистов завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, прошли в Великих Луках с 14 по 15 января. За победу в разных категориях боролись 173 спортсмена из 25 регионов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский

«Самбисты южной столицы региона показали отличные результаты. Шесть наград спортсмены завоевали в категории "Боевое самбо". Золотые медали у Магомеда Юсупова, Кирилла Титова и Дмитрия Рогова. Дмитрий Рогов выполнил норматив мастера спорта России. Вторые места завоевали Иван Веретенников, Осман Мустафаев и Мухаммед Заманов. А в категории "Спортивное самбо" Егор Баранов взял "бронзу"», - отметил Александр Козловский.

Он также добавил, что состязания прошли в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо» и стали пятым по счету мероприятием в регионе по данному партпроекту.