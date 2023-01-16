Спорт

III этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам перенесли из-за отсутствия снега

Организаторы III этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам сообщают о переносе соревнований на более поздний срок в связи с отсутствием снежного покрова. Соответствующее информационное письмо опубликовали в сообществе Федерации лыжных гонок Псковской области социальной сети «ВКонтакте».

«Довожу до вашего сведения, что в связи с погодными условиями (отсутствие снежного покрова), III этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам переносится», – говорится в документе.

Уточняется, что в случае наступления благоприятных погодных условий для организации мероприятия о сроках и месте его проведения сообщат дополнительно.