Спорт

Именитая фигуристка отдала мошенникам почти 800 тысяч рублей

Телефонные аферисты под видом следователя и работника Центробанка похитили у призера Олимпийских игр, фигуристки Евгении Тарасовой 780 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, лжеследователь позвонил 28-летней фигуристке 13 января и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

«Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ РФ. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей», - сказал источник.

Аферисты пытались обмануть фигуристку еще раз, однако не смогли - девушка поняла, что это мошенники и сообщила в полицию.