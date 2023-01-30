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Спорт

В Пскове займутся выявлением талантливых спортсменов в 2023 году

31.01.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Спортивная Федерация карате города Пскова при поддержке правительства региона реализует проект «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова» в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Какая основная суть проекта и на кого направлен проект? 

Проект начинается в январе и заканчивается в декабре 2023 года. В названии проекта заложена его основная суть – выявление талантливых спортсменов города Пскова. Весь проект рассчитан на поэтапную подготовку спортсменов и формирование сборной города Пскова по виду спорта карате. 

Как будет сформирована сборная?  

В первую очередь сборная будет формироваться на основании требований ЕВСК для участия спортсменов в официальных физкультурно-спортивных мероприятий РФ. 

В сборные будут приниматься победители и призеры Чемпионата и Первенства города Пскова по карате WKF. Дополнительные баллы спортсмены (кандидаты в сборную города) могут получить при выступлениях на городских и выездных соревнований, включенных в календарный план Федерации на 2023 год, а также при участии в сборах и семинарах. Дополнительные баллы спортсмены (кандидаты в сборную города) могут получить при наличии значка ГТО. 

В сборную войдут: 

  • 11 спортсменов в разделе КАТА; 
  • 20 спортсменов в разделе КУМИТЕ.

Кто участвует в проекте? 

Кандидаты в сборную города Пскова это спортсмены Спортивной федерации карате города Пскова в независимости от стажа занятий.

Какие плюсы получит сформированная сборная?

Каждый спортсмен сборной города будет полностью экипирован. Спортсмен в разделе КАТА получит: именную сумку, кимоно для ката, комплект соревновательных поясов. Спортсмен в разделе КУМИТЕ получит: именную сумку, кимоно для кумите, комплект соревновательных поясов, защитный жилет, комплект накладок на руки (синие, красные), комплект накладок на ноги (синие, красные), капа. Также экипированы будут тренеры, работающие со сборной.

Что дополнительно дает реализуемый проект? 

Благодаря поддержке проекта правительством Псковской области, помимо оснащения сборной команды всей необходимой экипировкой, в 2023 году на городских соревнованиях победители и призеры получат очень крутые дизайнерские медали, которые будут заказаны именно к нашим соревнованиям.

«Хотите присоединиться к нашей дружной команде? Ждем Вас в наших залах!» – отметили в организации.

Клуб работает по следующим адресам: 

  • клуб «Будокан "АТЭМИ"»: на улице Михайловской, 1 корпус 3;
  • клуб «Будокан "АТЭМИ"»: на улице Труда, 50А (ТЦ «Звездный», 3 этаж);
  • клуб «Будокан "АТЭМИ"»: на улице Юбилейной, 45

Справки и информация по телефону +79113602325, в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #карате
Источник: Псковская Лента Новостей
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