Спорт

Чемпионат и Первенство области по ММА прошли в Великих Луках

Чемпионат и Первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в Великих Луках 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото здесь и далее: комитет по спорту Псковской области

Победителями соревнований стали: