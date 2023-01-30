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Спорт

Чемпионат и Первенство области по ММА прошли в Великих Луках

30.01.2023 13:02|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и Первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в Великих Луках 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту. 

Фото здесь и далее: комитет по спорту Псковской области

Победителями соревнований стали:

  • Юниоры 2003-2005 годов рождения: Алексей Иванов (Псков), весовая категория 52,2 кг; Валерий Билас (Псков), 56,7 кг; Аксель Григорян (Псков), 61,2 кг; Эрик Худинян (Псков), 65,8 кг; Осман Мустафаев (Великие Луки), 70,3 кг; Кирилл Афиногенов (Великие Луки), 77,1 кг; Мухаммед Заманов (Великие Луки), 83,9 кг.
  • Юноши 2006-2007 годов рождения: Абдурозик Кахоров (Псков), весовая категория 48 кг; Кирилл Щелкунов (Великие Луки), 52 кг;  Никита Сысоев (Великие Луки), 57 кг; Данила Никулин (Великие Луки), 61,2 кг; Вадим Никифоров (Великие Луки), 65,8 кг; Максим Ширинов (Великие Луки), 70,3 кг; Максим Андреев (Псков), 77,1 кг; Дмитрий Самугин (Великие Луки), 93 кг.
  • Юноши 2008-2009 годов рождения: Константин Васильев (Псков), весовая категория 40 кг; Денис Адвакасов (Пыталово), 44 кг; Руслан Саидов (Псков), 52 кг; Николай Николаев (Великие Луки), 57 кг; Артём Стрелков (Великие Луки), 73 кг.
  • Юноши 2010-2011 годов рождения: Тимур Назаров (Пыталово), весовая категория 36 кг; Дмитрий Поздняков (Псков ), 40 кг; Егор Власов, 44 кг; Демьян Петров (Пыталово), 48 кг.
  • Девушки 2006-2007 годов рождения: Регина Рюй (Великие Луки), весовая категория 48 кг.
  • Девушки 2008-2009 годов рождения: Варвара Васильева (Великие Луки), весовая категория 52 кг.
  • Мужчины: Иван Веретенников (Великие Луки), весовая категория 52,2 кг; Илья Степанов (Великие Луки),61,2 кг; Магомед Юсупов (Великие Луки), 70,3 кг; Андрей Дмитриев (Псков), 77,1 кг; Дмитрий Рогов (Великие Луки), 83,9 кг.
Теги: #мма #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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