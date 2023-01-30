Волейбольная площадка появится в псковской Черёхе

Волейбольная площадка появится между домами №№106, 145, 148 и 150 в деревне Черёхе Псковского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядной организации предстоит уложить резиновое покрытие, установить ограждения и малые архитектурные формы волейбольной площадки.
Работы необходимо завершить до 15 июня. Подрядную организацию определят 13 февраля.
Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 715 тысяч 741 рубль. Финансирование будет вестись за счет средств бюджета Псковского района.