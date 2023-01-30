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Спорт

Студенты ВЛГАФК успешно выступили на ежегодной Всероссийской Олимпийской научной сессии

03.02.2023 13:29|ПсковКомментариев: 0

Завершилась XXXIV Олимпийская научная сессия молодых учёных и студентов России, мероприятие проходило в Москве на базе Российского университета спорта. Участие в сессии приняла делегация Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

На сессии выступили 41 докладчик из 14 регионов России, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Челябинска, Воронежа, Казани, Волгограда, Набережных Челнов, Малаховки и других городов. 

Студентка ВЛГАФК, ученица Дмитрия Белюкова Юлия Смирнова выступила с докладом «Анализ итогов и перспективы просветительской акции "Олимпийский диктант"». По итогам первого дня сессии она заняла четвёртое место, была удостоена звания лауреата и награждена грамотой Олимпийского комитета России.

Аспирант ВЛГАФК Валентина Садченко представила доклад «Использование ресурсов Музея спорта и олимпийского движения на этапах технологии олимпийского образования», по итогу она удостоена звания участника сессии и также награждена грамотой Олимпийского комитета России.

 

«Сессия проходила в очном формате после двухлетнего "онлайна", и стала долгожданной встречей друзей и единомышленников из 14 регионов России», - отметил Дмитрий Белюков.

Теги: #великие луки #сессия #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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