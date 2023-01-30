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Спорт

Назван гонорар Федора Емельяненко за прощальный бой в MMA

05.02.2023 13:26|ПсковКомментариев: 0

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за бой с чемпионом Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером, после которого он объявил о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.

Схватка стала главным событием 290-го номерного турнира промоушена, который принял Лос-Анджелес, и завершилась победой представителя США техническим нокаутом в дебютном раунде. Это была вторая встреча спортсменов: в начале 2019 года Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте противостояния, уточняет РИА Новости

Источник также сообщает, что Бейдер заработал за этот бой 150 тысяч долларов.

В преддверии поединка россиянин неоднократно заявлял, что второй бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере. Емельяненко 46 лет. В его активе 40 побед при семи поражениях. На счету 39-летнего Бейдера 31 победа и семь поражений.

Теги: #мма #борьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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