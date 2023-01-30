Назван гонорар Федора Емельяненко за прощальный бой в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за бой с чемпионом Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером, после которого он объявил о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.
Схватка стала главным событием 290-го номерного турнира промоушена, который принял Лос-Анджелес, и завершилась победой представителя США техническим нокаутом в дебютном раунде. Это была вторая встреча спортсменов: в начале 2019 года Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте противостояния, уточняет РИА Новости.
Источник также сообщает, что Бейдер заработал за этот бой 150 тысяч долларов.
В преддверии поединка россиянин неоднократно заявлял, что второй бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере. Емельяненко 46 лет. В его активе 40 побед при семи поражениях. На счету 39-летнего Бейдера 31 победа и семь поражений.