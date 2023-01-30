Спорт

Назван гонорар Федора Емельяненко за прощальный бой в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за бой с чемпионом Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером, после которого он объявил о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.

Схватка стала главным событием 290-го номерного турнира промоушена, который принял Лос-Анджелес, и завершилась победой представителя США техническим нокаутом в дебютном раунде. Это была вторая встреча спортсменов: в начале 2019 года Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте противостояния, уточняет РИА Новости.

Смотрите также Федор Емельяненко завершает карьеру чемпионским боем

Источник также сообщает, что Бейдер заработал за этот бой 150 тысяч долларов.

В преддверии поединка россиянин неоднократно заявлял, что второй бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере. Емельяненко 46 лет. В его активе 40 побед при семи поражениях. На счету 39-летнего Бейдера 31 победа и семь поражений.