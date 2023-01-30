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Спорт

Джефф Монсон прокомментировал поражение Федора Емельяненко в бое с Бейдером

06.02.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

 

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290, который проходил в Инглвуде, штат Калифорния. Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала поединка.

Знаменитый боец MMA Джефф Монсон рассказал «Известиям» о своих впечатлениях от боя.

«Очень жаль, что последний бой Федора закончился так плохо. Многие знаменитости и известные бойцы пришли посмотреть, как он делает что-то особенное. Но Райан Бейдер — очень сильный соперник. Этот результат — всего лишь напоминание всем о том, насколько тяжелый у нас вид спорта. Независимо от того, насколько вы хороши, тело не может вечно оставаться на самом высоком уровне», — подчеркнул Монсон.

При этом он отметил, что это поражение никак не влияет на наследие Емельяненко-старшего.

«Он провел 28 боев подряд за 10 лет, не проигрывая и побеждая лучших тяжеловесов мира. И он всегда побеждал доминирующим образом. Это никогда больше не повторится. Он величайший боец всех времен в тяжелом весе. Он действительно Последний Император», — добавил претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

 
Напомним, в августе 2018 года Федор Емельяненко приезжал в Псков и провел мастер-класс для местных спортсменов.
 
 
Джефф Монсон также посещал Псковскую область. В 2015 году в рамках визита в регион американский спортсмен принял участие в праздничном параде воинов Псковского гарнизона в Пскове по случаю Дня защитника Отечества и почтил память 84-х десантников 6-ой роты. После состоялась встреча с экс вице-губернатором Максимом Жаворонковым. Спортсмену подарили выполненный псковскими кузнецами герб Псковской области, а также вручили десантную тельняшку и берет.
 

В ноябре 2019 года спортсмен посетил первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки» в Пскове.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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