Спорт

Красногородцы обыграли «Звезду» в хоккейном матче со счётом 18:0

Хоккейный матч между командами «Красный город» и «Звезда» (НХЛ, 40+) завершился со счётом 18:0. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Фото: Валентина Понизовская / Telegram

«Очередную победу одержала хоккейная команда "Красный город" 40+. 5 февраля наша команда встречалась с командой "Звезда", счёт матча 18:0. Молодцы красногородцы!» - отметила Валентина Понизовская.

Напомним, Чемпионат города Пскова по хоккею, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт с 23 по 26 февраля.