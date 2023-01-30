Спорт

«Лыжня России 2023» пройдет в Псковской области

Псковская область в субботу, 11 февраля, присоединится к 41-й открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Открытие соревнований на всех площадках региона состоится на 11:40, а общий старт — ровно в полдень. Центральным местом проведения лыжной гонки станет трасса у горы Соколиха в Псковском районе. Здесь планируют принять участие спортсмены и любители из Пскова, Псковского, Порховского и Себежского районов.

Забеги пройдут по трем дистанциям. Мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе пробегут 1,5 километра, юноши и девушки 2003—2010 годов рождения — 5 километров. Дистанцию в 10 километров преодолеют мужчины и женщины 2002-1982 годов рождения, 1981 года рождения и старше.

Регистрация участников пройдет с 8 по 10 февраля в спортивной школе «Ника» (с 15:00 до 18:00, Псков, улица Воеводы Шуйского, 9), а также непосредственно в день соревнований на месте их проведения с 10:00 до 11:00. Телефон для справок: 8 (8112) 66-27-24.

В Великих Луках соревнования пройдут на территории Центра подготовки велосипедистов (улица Фурманова, 83). Регистрация участников пройдет в день гонки с 9:00 до 11:00.

Здесь запланированы дистанции для самых юных лыжников от 4-х лет и младше — 300 метров. Свои силы на дистанции 2,5 километра свои силы попробуют мальчики и девочки 2014-2017 годов рождения, на дистанции 3 км — мальчики и девочки 2011-2013 годов рождения. Юноши и девушки 2005-2010 годов рождения посоревнуются на 5 километрах, а мужчины и женщины 2004 года рождения и старше пробегут 10 километров.

В Островском районе лыжная гонка «Лыжни России» пройдет на трассе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в деревне Смоленка. Планируется, что здесь организуют гонку на 2023 метра для спортсменов 2014 года рождения и младше, а также благотворительный забег на 2 километра для всех желающих. Предполагаются дистанции 5 километров (2005 года рождения и моложе) и 10 километров (2004 года рождения и старше). Телефон для справок: 8 (81152) 90–106.

Организаторы обращают особое внимание, что спортсмены до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, спортсмены от 18 лет и старше — при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Отметим, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2023» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».