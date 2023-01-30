Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу

Псковичи победили в XIII традиционном турнире по волейболу среди мужских команд на Кубок ФОК «Олимп», который состоялся в городе Боровичи Новгородской области 11-12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Фото: пресс-служба администрации города Пскова
Участниками турнира стали 8 команд из Новгородской, Ленинградской, Московской и Псковской областей.
По итогам соревнований победителем турнира стала мужская сборная города Пскова под руководством тренера Геннадия Логунова.
Лучшим игроком турнира был признан игрок сборной Илья Федоров.