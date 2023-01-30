Спорт

Псковские футболисты провели первые игры в турнире на призы полпреда президента в СЗФО

Футбольные команды «Луки-Энергия» и «Псков» провели свои первые матчи в XXIV турнире на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

«Луки-Энергия» стартовала в группе «А». Соперником стала команда василеостровской спортшколы Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:1.

Команда «Псков» начала выступление в этом розыгрыше встречей с «Динамо-СПб». «Динамо-СПб» обыграло псковскую команду со счетом 2:0.

Каждая из псковских команд проведет еще по три игры в группах. По итогам предварительного этапа в финал выйдут лидеры каждой группы, а обладатели вторых мест в группах разыграют «бронзу».