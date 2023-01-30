Спорт

Первенство города по самбо состоялось в Пскове

Первенство города Пскова по самбо состоялось среди юношей и девушек 2007-2009 и 2009-2011 годов рождения в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие 117 спортсменов. Среди них воспитанники псковских спортивных школ «Бригантина» и «Мастер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова и Елены Ивановой спортсмены школы «Мастер» выиграли четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Среди юношей и девушек 2009-2011 городов рождения получены пять золотых, одна серебряная и семь бронзовых медалей.

Воспитанники школы «Бригантина» под руководством тренеров Николая Швеца, Сергея Кузнецова, Сергея Дмитриева, Сергея Фомина среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения выиграли четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Спортсмены среди юношей и девушек 2009-2011 город рождения стали обладателями трех серебряных и двух бронзовых медалей.