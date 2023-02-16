Более 20 медалей привезла команда Пскова с соревнований по карате

Турнир по карате WKF «Цветные пояса» прошел в Санкт-Петербурге 19 февраля. В турнире приняло участие более 240 спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации карате города Пскова.
Фото: Федерация каратэ города Пскова
Соревнования прошли в дисциплинах «Индивидуальное ката», «Индивидуальное кумите», «Ката группа», «Командное кумите». Команда спортивной Федерации карате города Пскова принимала участие в этих соревнованиях по приглашению Федерации карате Санкт-Петербурга.
Эти соревнования включены в календарный план мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победы. Выявления талантливых спортсменов города Пскова», реализуемый спортивной Федерацией карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области.
Результаты выступления команды Федерации карате города Пскова:
Золото
Серебро
Бронза