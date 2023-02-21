По своей инициативе выходить из Олимпийского движения неразумно – директор Музея спорта Псковского края

России не стоит выходить по своей инициативе из Олимпийского движения. Такое мнение высказал член комиссии Олимпийского комитета России по олимпийскому образованию, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM».
Он также подчеркнул, что спорт – это посол мира, он должен объединять людей. По мнению Дмитрия Белюкова, не политики должны решать, кто участвует в играх, а сам Международный олимпийский комитет, как это и прописано в Олимпийской хартии, должен приглашать спортсменов со всего мира без дискриминации.
«Что касается государственных символов: флага, герба, гимна – то здесь уже мы видим борьбу действительно между государствами. Но мы имеем уже опыт, когда наши спортсмены участвовали без них. Все знают, что это наши спортсмены. Мы все равно ждем, что наши спортсмены будут там, как бы их не называли – "олимпийские атлеты из России" и прочее», – заключил он.