Спорт

По своей инициативе выходить из Олимпийского движения неразумно – директор Музея спорта Псковского края

России не стоит выходить по своей инициативе из Олимпийского движения. Такое мнение высказал член комиссии Олимпийского комитета России по олимпийскому образованию, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM».

«Звучат призывы не ехать на Олимпийские игры, бойкотировать именно уже со стороны России. По своей инициативе выходить из олимпийского движения неразумно, надо в нем участвовать. И там, в олимпийском движении, свои интересы медленно, но верно продвигать. Наши атлеты - это люди, которые посвящают свою жизнь спорту, это их жизнь, это их выбор и, подчас, это судьба и карьера, и смысл жизни. Мы знаем тысячи случаев, когда политические решения просто ломали судьбы спортсменов. Вспомним хотя бы 1984-й год, когда наши спортсмены не поехали в Лос-Анджелес. Даже на примере псковского спорта мы знаем эти имена: к примеру, Александр Зиновьев, который был двукратным чемпионом мира по велоспорту. Если мы сами откажемся, то мы автоматически попадем под процедуру отстранения, как минимум две Олимпиады потом пропустим», – отметил Дмитрий Белюков.

Он также подчеркнул, что спорт – это посол мира, он должен объединять людей. По мнению Дмитрия Белюкова, не политики должны решать, кто участвует в играх, а сам Международный олимпийский комитет, как это и прописано в Олимпийской хартии, должен приглашать спортсменов со всего мира без дискриминации.

«Что касается государственных символов: флага, герба, гимна – то здесь уже мы видим борьбу действительно между государствами. Но мы имеем уже опыт, когда наши спортсмены участвовали без них. Все знают, что это наши спортсмены. Мы все равно ждем, что наши спортсмены будут там, как бы их не называли – "олимпийские атлеты из России" и прочее», – заключил он.