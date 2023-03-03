Спорт

Три медали завоевали псковские дзюдоисты на первенстве СЗФО

Три медали завоевали псковские спортсмены на первенстве СЗФО по дзюдо в возрастной категории до 15 лет, которое проходит в Череповце с 2 по 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Во второй день соревнований Никита Рендаков и Матвей Степанов заняли 1 место, Егор Мельник - 2 место. Все трое спортсменов прошли отбор на Первенство России по дзюдо до 15 лет, которое пройдёт с 31 марта по 2 апреля в Мурманской области.

В 3-й день соревнований состязаться будет Николай Афанасьев, ему предстоит борьба в весовой категории до 66 кг.