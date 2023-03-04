Спорт

Первенство и чемпионат СЗФО по спортивной аэробике прошли в Пскове

Первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике прошли в Пскове в спорткомплексе «Электрон» 4 и 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Псковской областей.

Хорошие результаты показали воспитанники псковской спортшколы «Бригантина», которые получили в общей сложности 10 медалей, из них четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Так, на чемпионате первое место получило трио Виктория Кичигина, София Лебедева, Александра Мосолова.

Призовые места первенства распределились следующим образом:

в группе 15-17 лет первое место получили Ольга Асланян, Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Полина Москаленко;

в номинации «Танцевальная гимнастика» среди 15-17 лет первое место у Дорофины Малешиной, Полины Москаленко, Анны Булкиной, Марии Селяниной, Анны Киселёвы, Алины Алексеевы, Ольги Асланян и Екатерины Ивановой;

в номинации «Гимнастическая платформа» среди 15-17 лет первое место получили Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Дарья Тёркина, Мария Селянина, София Будник, Александра Ярошенко, Дорофина Малешина;

среди девушек 15-17 лет второе место у Алисы Орловой;

в танцевальной гимнастике среди 12-14 лет второе место выиграли София Боголюбова, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Валерия Иванова, Анна Козлова, Кристина Леонова;

трио среди 15-17 лет, третье место – Мария Селянина, Александра Ярошенко, София Будник;

в группе 15-17 лет третье место заняли Мария Селянина, София Будник, Александра Ярошенко, Анна Киселёва, Алина Алексеева;

в номинации «Танцевальная гимнастика» среди 12-14 лет третье место получили Илона Данец, Ника Горячева, Екатерина Звягина, Александра Воробьёва, Милана Баринова, Денис Харьковский, Виктория Мамаева;

в номинации «Гимнастическая платформа» среди 12-14 лет третье место выиграли Даниил Ефремов, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Валерия Иванова, Анна Козлова, Кристина Леонова.

К соревнованиям спортсменов готовила тренер высшей категории Анжелика Алексеева.

Победители и призеры соревнований получили право представлять Северо-Западный федеральный округ в чемпионате и первенстве России, которые состоятся 25-31 марта в Екатеринбурге.