Спорт

Псковская область стала лучшим регионом на Всероссийских соревнованиях по самбо

Всероссийские соревнования по самбо «Кубок городов трудовой доблести» среди юношей 14-16 лет прошли в городе Боровичи Новгородской области с 10 по 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

В соревнованиях приняли участие спортсмены клуба:

Никита Рендаков (49 кг) – 1 место;

Матвей Степанов (53 кг) 1 место;

Максим Ефимов (71 кг) - 3 место;

Кирилл Маслов (79 кг) - 3 место.

В соответствии с ЕВСК, победители турнира Никита Рендаков и Матвей Степанов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России по самбо». Они были младшими в своей возрастной группе, отметили в клубе.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с великолепным спортивным результатом! Желаем двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом», – добавили в спортивной организации.

Псковская область заняла 1 общекомандное место на турнире. Аналитика показала, что псковский клуб единоборств «Спортивное единство» стал лучшим клубом на всероссийских соревнованиях, согласно результатам спортсменов.