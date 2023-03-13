Псковская область стала лучшим регионом на Всероссийских соревнованиях по самбо

Всероссийские соревнования по самбо «Кубок городов трудовой доблести» среди юношей 14-16 лет прошли в городе Боровичи Новгородской области с 10 по 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
В соревнованиях приняли участие спортсмены клуба:
В соответствии с ЕВСК, победители турнира Никита Рендаков и Матвей Степанов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России по самбо». Они были младшими в своей возрастной группе, отметили в клубе.
«Поздравляем спортсменов и тренеров с великолепным спортивным результатом! Желаем двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом», – добавили в спортивной организации.
Псковская область заняла 1 общекомандное место на турнире. Аналитика показала, что псковский клуб единоборств «Спортивное единство» стал лучшим клубом на всероссийских соревнованиях, согласно результатам спортсменов.