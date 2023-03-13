Спорт

Самбо включат в образовательный модуль школьных уроков физкультуры

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Помимо этого, в рамках программы капремонта школ, строительства новых школ и программы реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ.