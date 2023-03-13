Спорт

«Единая Россия» провела первый Всероссийский форум «Наука побеждать»

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Zа самбо» провела первый Всероссийский форум «Наука побеждать». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: ER.RU

Предложения по развитию самбо в регионах представили на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководство профильных министерств и главы субъектов РФ. Почти тысяча участников со всей страны обсудили лучшие региональные практики проекта, роль самбо в воспитании молодёжи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, председатель общественного совета проекта «Zа самбо» Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачу сделать самбо доступным каждому.

«Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легковозводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня, вплоть до международных», – отметил он.

Работа по развитию самбо идёт по всей стране. В 2022 году «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо», он уже работает в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Ежегодно в регионах планируется открывать до 500 площадок для занятия этим видом спорта.

«В ДНР первая школа самбо появилась на базе школы №1 в Мангуше в июле 2022 года, а в сентябре первую секцию по самбо открыли в Мариуполе. В ближайшее время готовим проект к запуску в Херсонской и Запорожской областях», – сообщил Андрей Турчак.

Чтобы вовлечь в самбо максимальное количество детей, «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, строительства новых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.

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Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортивных клубов – их создано почти 34 тысячи. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений.

«К следующему году в каждой школе будет создан спортивный клуб. Количество учебных групп по самбо – 1743. В них занимаются 27 тысяч школьников. Самбо включено в программу Всероссийских спортивных соревнований, Президентских соревнований, а также Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Минпросвещения, Минспорта, "Единая Россия" и Всероссийская ассоциация самбо продолжат работу по вовлечению детей в этот вид спорта», – сказал министр.

Доступность данного вида борьбы должна сохраняться и после окончания школы, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Мы предлагаем включить мероприятия по созданию и оснащению оборудованием и инвентарём секций самбо в программы развития и поддержки российских вузов. Кроме того, предлагаем включить модуль "Самбо" для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего, в том числе и военного, образования. Соответствующее обращение к министру обороны мы подготовили и по итогам форума направим», – рассказал Андрей Турчак.

Он поддержал инициативу о проведении в ноябре 2024 года Международного фестиваля самбо в Уфе. С таким предложением выступил секретарь Башкортостанского реготделения «Единой России», глава региона Радий Хабиров.

«Мы провели детский турнир "Звезда", посвятили его трём Героям РФ, к сожалению, посмертно. Герою РФ, десантнику Максиму Серафимову. Герою РФ, танкисту Игорю Насибуллину. Герою РФ, ракетчику Тамерлану Ильгамову. Этот турнир – один их самых массовых. Готовы сделать его международным. В 2024 году достроим Дворец борьбы и предлагаем провести большой фестиваль самбо у нас», – сказал Радий Хабиров.

В свою очередь, секретарь Севастопольского реготделения «Единой России», губернатор Михаил Развожаев предложил при закупке оборудования по программе капремонта школ приобретать ковры для занятий самбо, а дополнительные средства направлять на закупку формы для детей.

«Севастополь уже начал эту инициативу реализовывать. Мы могли бы сделать это обязательным. За этим видом спорта стоит наша идеология, нравственное, патриотическое воспитание. Востребованность проекта огромная», – подчеркнул он.

Партпроект «Zа самбо» станет новым этапом развития этого вида спорта в российских регионах, уверен секретарь Донецкого реготделения партии, врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В проекте Единой России "Zа самбо" принимают участие более 100 учебных заведений в ДНР. Для нас было важным, что, когда ещё шли боевые действия, первой общеобразовательной организацией, участвующие в этом проекте стала школа №1 в освобождённом Мангуше. Уверен, что благодаря большой сплочённой работе нас ждёт открытие новых спортивных звёзд, которые засияют на пьедесталах России и международной спортивной арене», – сказал Денис Пушилин.

Подводя итоги форума «Наука побеждать», координатор партпроекта «Zа самбо» Сергей Елисеев сообщил, что участники мероприятия приняли резолюцию, в которую вошли и другие инициативы.

«Мы предлагаем правительству проводить государственную политику по поддержке и популяризации самбо, включив показатели эффективности по развитию инфраструктуры самбо в федеральный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" и стратегию развития физкультуры и спорта на период до 2030 года. Важная задача – включить модуль самбо для подготовки учителей. И, конечно, хотел бы поручить общественному совету федерального партпроекта "Zа самбо" разработать комплекс методов патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, отвечающих требованиям сегодняшних реалий», – отметил он.

В течение года форумы «Zа самбо» пройдут по всей стране. А 16 ноября итоговый форум, посвящённый 85-летию данного вида спорта, «Единая Россия» проведёт в Москве.

Великолучанин Владимир Владимиров принял участие в форуме «Наука побеждать». Он возглавляет Клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» и является координатором проекта «Zа самбо» в Псковской области. В Псковской области успешно развивается партийный проект: регулярно проводятся соревнования по единоборствам самого разного масштаба.

«Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета – секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.