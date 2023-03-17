Спорт

Перспективы развития биатлона на островской базе «Юность» обсудил Дмитрий Быстров в Москве

Перспективы развития биатлона на островской базе «Юность» обсудил глава Островского района Дмитрий Быстров в Москве. Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

В Москве прошла рабочая встреча с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым, вице-президентом Вадимом Мелиховым и заслуженным тренером России, руководителем федерации биатлона Псковской области Павлом Мищенковым.

«Обсудили работу федерации в регионе, вовлечение муниципалитетов в развитие детского спорта на имеющейся инфраструктуре в Островском районе, календарь спортивных мероприятий», - рассказал Дмитрий Быстров.

Отдельно участники проговорили развитие материально-технической базы «Юность». «Далеко не каждый муниципалитет обладает инфраструктурой для развития биатлона столь высокого уровня. Прикладываем все усилия, чтобы максимально задействовать наш потенциал», - заключил он.